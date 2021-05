TRAILER | La serie sobre salud mental creada por el Príncipe Harry y Oprah Winfrey

Sin duda que uno de los temas más hablados durante la pandemia fue la salud mental, principalmente por cómo cambió la forma de vida de las personas, los efectos del confinamiento y el acceso que pueden tener a este tipo de tratamientos.

Hace algún tiempo el Príncipe Harry dio a conocer cómo lo afectaron psicológicamente los problemas que vivió dentro de la familia real a lo largo de su vida, al igual que su esposa Meghan mientras se mantuvieron como miembros de la realeza.

Meghan comentó en entrevista con Oprah Winfrey que incluso llegó a tener pensamientos suicidas, una declaración que dejó pasmada a la entrevistadora.

Ahora, el Príncipe Harry y la misma Winfrey son creadores y productores ejecutivos de The me you can’t see (El yo que no puedes ver), una serie documental que será lanzada por Apple TV+ este viernes 21 de mayo y que recoge historias de diversas celebridades y anónimos.

“Tomar la decisión de recibir ayuda no es un signo de debilidad. En el mundo de hoy, más que nunca, es un signo de fortaleza”, sostiene el duque de Sussex.

Algunos de los participantes en este serie son la cantante Lady Gaga, los jugadores de la NBA Langston Galloway y DeMar DeRozan, el chef Rashad Armstead, la boxeadora olímpica Virginia “Ginny” Fuchs, la actriz Glenn Close y el activista Zak Williams, hijo del fallecido actor Robin Williams.

Esta docuserie fue dirigida por Dawn Porter y Asif Kapadia, donde también destaca la experiencia del mismo Príncipe Harry tras perder a su madre a los 12 años.

Puedes ver el trailer a continuación: