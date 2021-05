El desafío de vacunar a los rezagados y los que no se convencen

El calendario de vacunación avanza rápidamente hacia los grupos etarios más jóvenes, pero aún así este proceso tiene el desafío de llegar a 2,9 millones de rezagados que aún no parten con una primera dosis.

En este punto, una de las maneras para promover que las personas vayan a vacunarse fue el anuncio del “pase de movilidad”, que entrará en vigencia este miércoles, y con el que quienes ya estén inmunizados podrán desplazarse sin necesidad de permisos, entre otros.

Aún así, todavía hay un gran porcentaje pendiente por vacunar, entre los que destacan los cuarentones y los treintañeros, estos últimos destacan por ser el que menos se inoculó hacia el término de su semana, con menos del 60%.

Los más vacunados son del grupo de entre 70 – 79 años, con un 90,1% de su población objetivo ya inoculada, a ellos le siguen los de 60 – 69 años (86,6%); 80 y más (84,9%) y 50 – 59 años (83,5%).

En el tramo de entre los 30 – 39 años solo un 57,5% ha recibido la primera dosis, es decir 1.795.184 de 3.120.583 en total.

“Son un grupo que están en edad laboral o de estudios, lo que hace que no se acerquen a los puntos de vacunación, ya sea porque no tienen tiempo disponible o porque no le han dado la importancia suficiente”, apuntó Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago en BioBioChile.