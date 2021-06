Shi Zhengli, la viróloga de Wuhan vuelve a negar el posible “escape” del Covid-19 desde laboratorio

Shi Zhengli, la reconocida viróloga china del laboratorio de Wuhan, vuelve a ser el centro de atención debido a que cada vez está siendo más vista por políticos y científicos como la persona clave para que el mundo sepa si el virus que provoca el Covid-19 “escapó” desde su laboratorio.

Si bien este punto de vista había sido descartado hace meses, siendo considerado como una “teoría conspirativa”, expertos lo ponen en duda debido al hermetismo que China ha tenido al respecto.

“¿Cómo se supone que ofrezca evidencias de algo cuando no las hay?”, dijo Zhengli al The New York Times. “No sé cómo el mundo ha llegado a esto, a ensuciar constantemente a una científica inocente”.

Hace un mes Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ordenó a las agencias de inteligencia que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de que el virus se “fugó” desde el laboratorio.

La postura también ha tomado fuerza debido a informes de que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en 2019, luego de visitar una cueva de murciélagos, algo que le fue consultado a la experta y que denunció como sospechas infundadas.

Las especulaciones de Estados Unidos también van de la mano con la pregunta: ¿tenía el laboratorio de Shi alguna fuente del nuevo coronavirus antes de que estallara la pandemia? a lo que ella respondió con un rotundo no.

Aún así, la negativa de China para permitir una investigación independiente en el laboratorio o si quiera compartir datos de la investigación hace difícil poder confirmar lo que señala la experta y alimenta las sospechas sobre cómo pudo surgir una pandemia de forma natural en una ciudad que tiene un instituto reconocido por investigar coronavirus de murciélagos.

Otros experimentos

Algunas de las teorías que también rodean a la experta se basan en la “ganancia de función”, científicos apuntan a que Shi Zengli habría estado realizando este tipo de experimentos donde se aumenta la fuerza de un virus para estudiar mejor los efectos en sus huéspedes.

Según The New York Times, Shi y sus colegas publicaron en 2017 un informe sobre un experimento “en el que crearon nuevos coronavirus de murciélago híbridos mezclando y combinando partes de varios existentes -incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los humanos- para estudiar su capacidad de infectar y replicarse en células humanas”.

No obstante Shi se defiende al señalar que sus experimentos no apuntan hacia la ganancia de función, ya que no buscaban hacer un virus más peligroso, sino que intentaban comprender cómo el virus podría saltar entre especies.