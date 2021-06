Preocupación por variante Delta: Aumentan los contagios entre vacunados de Reino Unido e Israel

La variante Delta (reconocida por primera vez en la India) está generando gran preocupación a nivel internacional debido al aumento de los contagios en países con alto número de vacunados contra el Covid-19, la cual también ha afectado a este grupo.

Uno de esos casos es Israel, quienes tienen una de las mayores tasas de vacunación del mundo junto a Reino Unido y Chile, quienes superaron los 100 casos positivos de coronavirus por primera vez en meses.

De ellos, el 90% está infectado con la variante Delta, entre los cuales el 40% ya tenía su esquema de vacunación completo.

El país de más de nueve millones de habitantes había tenido un regreso a una casi normalidad, eliminando el uso de mascarillas al aire libre y lugares cerrados (salvo excepciones), mantiene números bajos, con 397 casos activos y 51 hospitalizados, de los cuales 24 están graves con 18 conectados a respiradores.

Las medidas que se están reforzando por el momento están relacionadas a controlar las cuarentenas obligatorias de quienes viajan del exterior y controles en aeropuertos.

Otro de los casos que preocupa es el Reino Unido, donde en las últimas semanas se ha visto un aumento constante en la cantidad de personas contagiadas.

Si bien en el país no bajaron de los mil casos diarios, habían tenido una baja sostenida desde el pasado 8 de enero, cuando tuvieron casi 70.000 contagiados, ahora estos rozan los 10.000.

En Inglaterra, una de las naciones que constituyen este país se ha visto que el 45% de las muertes entre los contagiados con la variante Delta ya estaban vacunados con las dos dosis: en total 14 de los 31 fallecidos en una semana.

Otro de los puntos importantes recalcados por Eric Feigl-Ding, epidemiólogo de la Federación Americana de Científicos de Estados Unidos, sostiene que la vacuna de AstraZeneca, solo tiene una efectividad del 60% frente a la variante Delta, siendo esta inoculación la más utilizada en el Reino Unido.

45% of all #DeltaVariant deaths in England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in the past 1 week (June 8-14th) where among those fully vaccinated with 2 doses & post +14 days. Total Delta #COVID19 deaths up +31 in one week—of 31, 14 deaths in fully vaxxed. #Delta breakthrough concerning🧵https://t.co/u7AqK0dOZN pic.twitter.com/rzIoiymJJ0

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2021