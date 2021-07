Resistente a las vacunas de Pfizer y Moderna: ¿Qué sabemos de la variante Epsilon?

Según un estudio publicado por la revista especializada Science, la variante del SARS-Cov-2, Epsilon (o B.1.427), es resistente a las vacunas Pfizer y Moderna.

La investigación analizó el plasma de personas vacunadas con Pfizer/BioNTech y Moderna, detectando que la variente Epsilon redujo entre un 2 y 3,5 veces la efectividad de la vacuna contra la mutación del virus.

The epsilon variant of #SARSCoV2, first detected California, carries three spike protein mutations that confer resistance to neutralizing antibodies generated by mRNA vaccines or by #SARSCoV2 infection, according to new research in Science. https://t.co/w4il4EtrE5 pic.twitter.com/3tZGCFq8Wf

— Science Magazine (@ScienceMagazine) July 1, 2021