Primarias 2021: Lo que dejó el debate entre Daniel Jadue y Gabriel Boric

Este domingo se llevó a cabo el debate de los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.

Los periodistas y temas que se abordarán durante esta jornada, Juan Manuel Astorga (Mega), Mónica Pérez (Canal 13), Matías del Río (TVN) y Mónica Rincón (Chilevisión/CNN) fueron los panelistas del debate. En el mismo orden, los temas que se abordaron son gobernabilidad, economía y rol del Estado, seguridad ciudadana y orden público y política exterior.

Durante este encuentro, el candidato del Frente Amplio respondió a los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien lo acusó en una entrevista en La Tercera de “aprovechar el anticomunismo que lanza la derecha”.

#DebateAprueboDignidad @gabrielboric : “Las declaraciones de Guillermo Teillier no representan lo que ha sido el espíritu de esta campaña”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/FYBShP7tGl — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

Por su parte, Jadue aseveró que no comparte las críticas del presidente de su partido. “Hemos tenido un debate en un marco de fraternidad que no hemos visto ni en la derecha ni en la ex Concertación que suelen sacarse los ojos con mayor virulencia que los intercambios de tuits que tengan nuestros seguidores”, enfatizó.

Gobernabilidad

Sobre convertir la convención en una asamblea, Boric señaló que “la convención hoy tiene un tremendo desafío, tiene marcos claros, el pueblo tiene la sabiduría de no otorgarle poder de veto a ninguna de las fuerzas que la compone, el diálogo que se dé allí, yo confío y como presidente voy a respetar su autonomía”.

“El parlamento debe seguir funcionando respecto a las situaciones que lo competen y son competencias diferentes a los que tiene la constituyente que es más de largo plazo, alejado del debate contingente y los problemas del día a día”, señaló.

Además, agregó que “independiente de lo que diga la Convención respecto al régimen político, yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó, porque nosotros vamos a traspasar facultades a gobiernos regionales porque tengo la convicción de que uno de los tapones en el desarrollo de Chile es el centralismo”.

Bajo la misma línea declaró que “eso implica una pérdida de poder desde el Presidente que hoy lo concentra mucho”.

Por su parte, Jadue señaló:

#DebateAprueboDignidad @danieljadue por pensiones: “Si la Constitución manifiesta una voluntad mayoritaria de que algo del sistema actual se mantenga, lo respetaríamos. No llegamos a cambiar la Constitución de Pinochet para mantener sus ejes principales” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/zwYndXsFfv — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

Economía y rol del Estado

La política de ayuda a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) fue parte de un intenso cruce entre los precandidatos.

En las últimas semanas el asesor económico de Jadue, Ramón López, había declarado que las Pymes que no fueran viables iban a desaparecer y al candidato se le consultó al respecto.

Ante esto, Jadue señaló que “supongo que nadie está de acuerdo con subsidiar a las Pymes de por vida para que puedan pagar un sueldo digno”.

“No se puede aceptar que ninguna empresa, del tamaño que sea, siga existiendo y rentando al dueño pagando sueldos que llegan al día 15 del mes”

Por su parte, Gabriel Boric, aseveró que “cuando se comen errores de cuña, mejor decir me equivoqué en esto (…) es bueno reconocer errores de vez en cuando”.

Ante esto Jadue respondió que “los errores de Ramón López no lo puedo asumir yo”.

Boric afirmó que “lo que hay que decir es vamos a acompañarlas para que puedan pagar mejores salarios”.

#DebateAprueboDignidad @gabrielboric “”En un gobierno de Apruebo Dignidad, las pymes van a ser el centro del proceso de recuperación (…) Es bueno reconocer errores”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/fqiqrqFoWO — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

#DebateAprueboDignidad @danieljadue “Lamento que hagan caricaturas del programa (…) Nosotros tenemos el programa más amplio de apoyo a las pymes y le exijo a cualquier que nos demuestren que no así” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/nsrlMw5ORM — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

Seguridad Ciudadana

Consultado sobre si se justifica indultar a una persona detenida por el delito de saqueo, Boric respondió: “no se justifica” ¿Ningún tipo de saqueo?, se le consultó: “no tiene que ver con el contexto de una manifestación”, fue la respuesta del candidato del Frente Amplio.

Asimismo, agregó que “nos hemos reunido con familiares, y lo que hemos señalado es que retiraremos querellas por ley de seguridad del Estado” y enfatizó que “estoy de acuerdo con proyecto de indulto del Senado y con declaración de 105 convencionales”.

“Necesitamos asegurar que el proceso constituyente lo podamos llevar adelante. El indulto es acotado, en lo que se está discutiendo en el Senado, y en ese sentido no tengo reparos”, afirmó.

Por su parte, al ser consultado sobre la posición de su contendor,, quien se mostró contrario a indultar a Mauricio Hernández Norambuena -conocido como el comandante Ramiro, quien cumple condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards- afirmó: “tengo un matiz”.

“Porque a pesar de que considero que no es un preso político me abriría a indultarlo, porque a los violadores a los DD.HH se les dio muchas más posibilidades de reinserción cuando llegó la democracia y no a aquellos que habían asumido la vía armada como una forma de autodefensa de nuestro país. Ellos fueron dejados a un lado y no hubo ninguna política de reconocimiento y reparación”, sostuvo.

Política exterior

Ambos candidatos mostraron posiciones contrarias respecto a este tema, en especial a la condena de la violación de los derechos humanos.

#DebateAprueboDignidad @gabrielboric “Para la izquierda chilena ha sido difícil tener un estándar respecto a la violación de los DD.HH. ” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/RVSK6pWRkx — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

#DebateAprueboDignidad @danieljadue “No tengo antecedentes suficientes que hoy hay violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones en Cuba”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/VH78YAKWpf — Radio Duna (@RadioDuna) July 12, 2021

Puedes escuchar el debate completo aquí: