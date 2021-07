Tras las primarias: ¿Cómo queda el panorama de la elección presidencial?

Con el 99,9% de los votos escrutados, Gabriel Boric y Sebastián Sichel son los elegidos para llegar la papeleta de noviembre tras ganar las primarias del domingo 18 de julio.

El representante del Frente Amplio obtuvo 60,43% lo que es un 1.058.027 de los votos de Apruebo Dignidad. Por su parte, el independiente obtuvo el 49,08%, que en total son 659.570 votos de Chile Vamos.

Si bien ya ambos están confirmados para la elección del 21 de noviembre, lo cierto es que aún quedan dudas de cómo será el panorama presidencial, en especial, con la centroziquierda.

Los nombres que suenan para competir por la ex Concertación son la abanderada de Nuevo Trato, PS y PPD , Paula Narváez, y la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

Esta situación debe ser resuelta antes del 23 de agosto, fecha en que se acaba el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales.

Según La Tercera, desde el entorno de Provoste “de esta semana o la próxima no pasa” si la legisladora asumirá o no una carrera hacia La Moneda.

“No se puede continuar con ese vacío político…Si queda alguna posibilidad a la Unidad Constituyente de ser protagonista de la elección de noviembre, tiene que esta semana proclamar a Yasna Provoste como su candidata y anunciar una lista parlamentaria única. Es fundamental, no se puede seguir esperando”, afirmó el ex presidente de la DC.

¿Quiénes son los candidatos qué están confirmados?

Jose Antonio Kast se prepara para la primera vuelta

En Hablemos en Off, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo que “Yo no tengo contacto con José Antonio Kast hace más de un año y medio, no sabría interpretar qué es lo que quiere hacer. No me queda más que creer que va a ir a las elecciones de noviembre”.

Esto después de que el fundador del Partido Republicano lanzara su campaña presidencial con un video en redes sociales durante el desarrollo de las primarias de este domingo.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Kast señaló que con su postulación busca “proteger a los chilenos” y “derrotar al comunismo”.

“Para recuperar el trabajo, para defender a las Pymes, para proteger a los chilenos, para derrotar al comunismo. Por Chile, se viene Kast”, dice el video.

Carlos Maldonado pide primarias en la centroizquierda

Tras el fracaso de la inscripción para estas elecciones, el candidato presidencial del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado señaló que “es necesario que la centroizquierda acuerde hoy primarias convencionales. No podemos seguir esperando un día más, y es indispensable que la decisión sea ciudadana. Frente a primarias legales de derecha e izquierda, cualquier otro ejercicio sería inaceptable”.

respecto a su candidatura, el político aseguró que siguen adelante “con honestidad y de cara a la gente. La ciudadanía quiere un cambio, pero sensato, por eso hoy privilegió las opciones más moderadas de esta papeleta. Reafirmamos convicción de q la mejor opción de futuro para Chile es socialdemócrata”.

Con las tendencias claras a esta hora:

(1/3) Felicitamos a @gabrielboric, su triunfo en la primaria de #AprueboDignidad muestra reconocimiento ciudadano a un acento más dialogante y vocación de acuerdos para construir mayorías en favor de los cambios. — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) July 18, 2021

(3/3) Por nuestra parte, seguimos adelante, con honestidad y de cara a la gente. La ciudadanía quiere un cambio, pero sensato, por eso hoy privilegió las opciones más moderadas de esta papeleta.

Reafirmamos convicción de q la mejor opción de futuro para Chile es socialdemócrata. — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) July 18, 2021

Pamel Jiles descarta su participación en la elección presidencial

El pasado 6 de mayo la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, realizó unas polémicas declaraciones en contra del ahora ganador de las primarias presidenciales por el pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los detestan, váyanse para la casa”, fue lo que dijo la parlamentaria en ese entonces.

Sin embargo, un cambio de tono tuvo la parlamentaria tras el triunfo del fundador de Convergencia Social en las primarias de Apruebo Dignidad.

Felicito al compañero @gabrielboric x su contundente triunfo y saludo su disposición a ampliar la unidad de la Oposición hacia los independientes y demás fuerzas populares q no fueron incluidas en esta primaria, para enfrentar la continuidad de Piñera q es @sebastiansichel pic.twitter.com/R34hjTaVEM — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) July 19, 2021

La parlamentaria del Partido Humanista, Pamela Jiles, descartó ser parte de la carrera presidencial asegurando que “no me interesa ese desarrollo político”.

“Ustedes saben que yo nunca me sentí candidata presidencial, yo no puedo evitar aparecer en las encuestas en ese puesto, pero nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga o que me parezca interesante”, expresó la parlamentaria.

Además, Jiles sostuvo que “nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy hacer, no me interesa ese desarrollo político, me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor y yo espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo período”.