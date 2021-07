Construcción de tren en Kenia hace peligrar la vida salvaje y está afectando los ecosistemas

Una línea ferroviaria se está construyendo entre el puerto de Mombasa y el interior del país, la cual contempla tanto trenes de carga como pasajeros. Si bien la superficie afectada de forma real es pequeña, atraviesa una amplia gama de ecosistemas frágiles e importantes del país.

Algunos de estos lugares son la zona de conservación de Tsavo (que alberga alrededor del 40 % de la población de elefantes de Kenia), y el Parque Nacional de Nairobi. Además de tierras de pastoreo que son vulnerables a los efectos del clima y los cambios en el uso de la tierra.

En una investigación de la ciudad de Nairobi se descubrió que la construcción y el funcionamiento del medio de transporte han degradado, fragmentado y destruido ecosistemas clave, además se aumentó la erosión del suelo, la degradación de la tierra, las inundaciones y la destrucción del hábitat. Junto a ello se vieron afectadas las masas de agua y al movimiento de la fauna.

Los efectos en el medio ambiente se hicieron notar con los movimientos de tierra para construir terraplenes, especialmente en torno a manglares costeros, “no solo afectó al desarrollo de las semillas de los manglares y a su autogerminación, sino que también bloqueó los arroyos y redujo su tamaño”, sostienen según indica El País.

Photo: trapped young bull #elephant between the SGR #railway & fence line on May 2017 in #Tsavo, showing some of the immense challenges for wildlife due to the expanding “human footprint.” The fence line needs further thought, to avoid harm to elephants https://t.co/QlDRFp3LG3 pic.twitter.com/yoUs59a43F

— Biodiversityloss (@BiodiversitySoS) March 2, 2018