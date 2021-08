Doctor Fauci tiene una visión poco esperanzadora sobre la variante Delta

Anthony Fauci, el principal asesor médico del gobierno estadounidense, manifestó ante el medio ABC que “las cosas van a empeorar” ante la expansión de la variante Delta en ese país.

Aún así, el experto sostuvo que es probable que no se vuelva a recurrir a los confinamientos que se hicieron durante el año pasado.

“Creo que tenemos un porcentaje suficiente de personas en el país -no lo suficiente como para aplastar el brote- pero creo que lo suficiente como para permitirnos no llegar a la situación en la que estábamos el invierno pasado”, comentó.

Actualmente los casos nuevos de Covid-19 se han duplicado en los últimos 10 días, con el número de pacientes hospitalizados que también está en aumento.

“Tenemos 100 millones de personas en este país que pueden vacunarse y que no lo están haciendo”, agregó como crítica a la gran cantidad de población que no se han vacunado. “Se está protegiendo de enfermarse gravemente y tal vez de morir. Los no vacunados están permitiendo la propagación del virus”, agregó.