Cristián Cuevas ya no es el único candidato de la Lista del Pueblo

Cristián Cuevas, quien hasta hace unos días era el candidato presidencial de la Lista Del Pueblo (LDP), anunció que su candidatura sigue estando en pie, luego que el articulado sumara otros dos contendores.

“Se me invitó a un trayecto, a un caminar con los mismos compañeros y compañeras que estuvieron en la conferencia de prensa, con ellos nos abrazamos, construimos una propuesta y también trabajamos la presentación de mi candidatura. Yo desconozco los motivos que puedan cursar y no me corresponde a mí develar qué pasó”, comentó Cuevas en el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

“Yo no estaría acá si la Lista del Pueblo no me hubiese invitado a ser candidato a la Presidencia de la República. Yo hace diez días atrás estaba en mi casa, estaba en mis actividades políticas, sociales y sindicales normales y fue la Coordinación Política que me llamó para incorporarme en una terna, para poder ir a un debate interno en una asamblea de delegados donde ellos definirían quién sería el candidato o candidata”, agregó.

El pasado 5 de agosto, el Tribunal Calificador de Elecciones de la Lista del Pueblo publicó un documento donde se indicaba que Cuevas sería el candidato presidencial, lo que se ratificó un par de días después, pero luego de un revés la decisión cambió.

“Nos enorgullece contar con una persona que ha sido capaz de renunciar a sus privilegios en diversas instancias políticas para ponerse al lado del Pueblo”, informó la agrupación a través de un comunicado en ese entonces, cuando proclamó a Cuevas.

“Asumir el mandato, en este caso de la Lista del Pueblo, vincularlo a quien tiene una trayectoria de lucha en el mundo sindical, pero que se reconoce también una orientación sexual, en este caso como un hombre homosexual que lucha desde la disidencia, sin duda era una justa combinación Chile que está emergiendo. Lamentablemente se generaron dificultades que no son de mi responsabilidad”, apuntó el exlíder sindical.

A través de sus redes sociales, Cuevas comentó que este miércoles realizaría un acto la caleta El Manzano de la región de Valparaíso, conocida como zona de sacrificio.

Esto es parte de la campaña para reunir las 33.000 firmas necesarias que necesita para presentar su candidatura.

“Mi candidatura sigue estando en pie. Yo invito a quienes me acompañen a seguir levantando los patrocinios para hacer posible este proyecto, que no es un proyecto personal, sino que ya suma miles y miles de personas, colectivos y movimientos. Que desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones. Ahora la Lista del Pueblo tendrá que resolver su situación interna, no me corresponde a mí, pero yo los comprendo”, agregó.

Ahora los otros dos contendores son la ex candidata a constituyente Ingrid Conejeros y el dirigente Diego Ancalao. El que consiga los patrocinios en el Servicio Electoral será el próximo representante del la Lista del Pueblo.