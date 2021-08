Tras 20 años vuelve el terror por el regreso de los talibanes al poder en Afganistán

A través de un video publicado por la cadena catarí Al Jazeera se vio cómo los talibanes se tomaron el palacio presidencial de Kabul, la capital de Afganistán.

It is the first day of what the Taliban calls the “Islamic Emirate of Afghanistan” after its fighters took control of Kabul and President Ghani fled the country.

Read more ➡️ https://t.co/bfiFEBO5zQ pic.twitter.com/SR1D6Noxif

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2021