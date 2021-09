“Me siento honrada de ser parte de este grupo”: Elisa Loncon fue destacada como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time

“Me siento honrada de ser parte de este grupo”, con estas palabras la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, se refirió a la publicación de la revista Time, en donde fue destacada como uno de las 100 personas más influyentes del mundo.

La lista de @TIME de las 100 personas más influyentes del mundo está disponible, me siento honrada de ser parte de este grupo #TIME100 @convencioncl pic.twitter.com/u6KvaCozV8

Por su parte, el vicepresidente del CC, Jaime Bassa, también se refirió a la publicación señalando: “Tenemos un lujo de Presidenta! Un honor trabajar contigo, Elisa Loncon”.

Tenemos un lujo de Presidenta! Un honor trabajar contigo, ⁦@ElisaLoncon⁩!

Elisa Loncon Antileo Is on the 2021 TIME100 List | TIME https://t.co/9w50uyzNad

— Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) September 15, 2021