Las patologías que afectarían a Rojas Vade: Sífilis, enfermedad de Behcet y púrpura trombocitopénica idiopática

Tomás Ramírez, abogado defensor de Rodrigo Rojas Vade dio a conocer en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, los diagnósticos que ha recibido el convencional desde 2013. Esto después de que el propio convencional reconociera en La Tercera que no tiene cáncer.

Como contó el abogado, desde la semana pasada han estado revisando los documentos del Rojas Vade comentando: “Hoy tiene identificada al menos dos enfermedades que probablemente en su diagnóstico pueda ser reevaluado, porque ahora se tienen todos los antecedentes desde su primer diagnóstico desde el año 2013″.

El primer diagnóstico que recibió Rojas fue el de sífilis, enfermedad que señaló, genera “estigma social”, revelando: “Es un asunto bien complejo, porque él ha tenido distintas enfermedades y ha tenido distintos diagnósticos, y lo que sucede es que la primera de ellas es la que genera este estigma social y que según lo que él me ha señalado, en ese momento a su círculo cercano le dice, ‘estos síntomas que tengo yo no corresponden a la enfermedad que me fue diagnosticada, sino que al cáncer’, y en las siguientes enfermedades, en los siguientes diagnósticos, los fue asociando a esa primera historia. Esto es lo que me dice él”.

Enfatizando:

“Es una enfermedad tratable, no pareciera tener una proyección, pero sí tiene una estigma social (…) Según lo que él me señaló, fue en ese momento cuando él comienza esta historia”.

En 2017 fue diagnosticado con enfermedad de Behcet, enfermedad inflamatoria crónica no contagiosa posiblemente autoinmune y que propicia la aparición de aftas orales y genitales y heridas en los ojos y la piel.

En 2020 y 2021, el diagnóstico fue púrpura trombocitopénica idiopática, enfermedad que se caracteriza por una disminución de plaquetas y que se genera porque los órganos inmunitarios producen anticuerpos contra las plaquetas.

Deuda hospitalaria

En su declaración de patrimonio e intereses para ingresar a la Convención Constituyente, Rojas Vade dijo tener una deuda de $27 millones por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico” con el banco Scotiabank. Declaración por la que hoy está siendo investigado denunciado por la misma mesa directiva de la Convención.

De acuerdo a lo explicado por el abogado, la deuda de Rojas Vade se debería a “lo que en términos coloquiales se dice ‘bicicleta’”. Esto porque “generalmente cuando una persona tiene una enfermedad de alto costo o un choque económico de esta magnitud, en donde los costos van sucediendo uno tras otro (…)entonces se paga una deuda abriendo otra, y aquí lo que hubo fue uso de crédito y de tarjetas de crédito”.

Especificando: “El alto costo tiene que ver sobre todo por la hospitalización. Yo no tengo en este minuto el detalle de los pagos realizados, pero para que uno entienda la magnitud, los programas clínicos de la isapre que él tenía, daban cuenta que el copago que debía realizar él por estas hospitalizaciones eran de un total de $ 47 millones. Había en algún minuto un seguro médico que cubría otra parte, pero es importante tener claro cuáles son esos márgenes, porque además, él queda cesante en abril del 2020 de JetSmart, y al mes siguiente se realiza esta rifa para reunir fondos, porque no se trata de que él haya tenido una enfermedad con una carga financiera muy intensa, sino que era un proceso donde ingresaba una y otra vez, y este monto se iba haciendo cada vez más grande”.

Sobre la rifa organizada para recaudar fondos, el abogado comentó que se reunieron aproximadamente 13 millones de pesos. ¿Su destino?: “lo que yo he podido corroborar con algunos documentos, pero no todos, evidentemente porque muchos de ellos provienen directamente de estas instituciones donde se están pidiendo para que se entreguen, son los gastos (médicos) asociados a estos. Hay una parte del gasto que va a ser muy difícil de poder determinar, porque se refiere, por ejemplo, a boletas de medicamentos”.