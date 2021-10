Sebastián Sichel tras decisión de miembros de Chile Podemos Más de apoyar a Kast: “No vamos a aceptar el chantaje”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel anunció que da libertad de acción a los partidos de Chile Vamos -UDI, RN, Evópoli y el PRI- para apoyar a la carta que estimen conveniente.

Esto tras la decisión de parlamentarios UDI de respaldar la candidatura del presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast. A estos se suman dos miembros de RN :

En un punto de prensa, Sichel reconoció estar orgulloso de haber ganado las primarias de centro-derecha, pero acusó que hay sectores de los partidos de Chile Podemos Más que “quieren volver al pasado” y buscan “apoyar una antigua derecha”.

Asimismo, sostuvo que “mientras algunos queremos ofrecer al país un proyecto de futuro, otros quieren volver al pasado, hacer al país retroceder en derechos que se han ganado para diversidades, mujeres y minorías. Retroceder en el respeto a las libertades y la ciencia”.

“Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema de derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no es independiente, una persona que no cree en las ideas de la libertad”, sentenció.