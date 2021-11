Hombre acusado de secuestrar a Cleo Smith tenía una pieza llena de muñecas

La policía australiana ha dado nuevos antecedentes después de encontrar sana y salva a Cleo Smith, niña de cuatro años que estuvo desaparecida por 18 días.

Terence Darrell Kelly, el hombre de 36 años que fue detenido momentos después de encontrar a Cleo, ya fue acusado de secuestrar a la niña, además de imputarle otros cargos no detallados para proteger a la menor.

Después de 30 horas de interrogatorio, Kelly reconoció no tener ningún tipo de relación con la familia, no estar en los registros de pederastas y se presume que actuó solo. Tendrá que comparecer el próximo 6 de diciembre y hasta el momento, seguirá detenido puesto que no pidió libertad provisional.

De acuerdo a lo que publicó el Sydney Mornig Gerald, el acusado tiene una pieza llena de muñecas y en sus redes sociales ha realizado publicaciones de él paseándolas.

La policía australiana comentó que Cleo está sana y saludable y que se le realizará un seguimiento para ver cómo se encuentra su salud mental, pero hasta el momento, comentaron: “Fue realmente conmovedor verla interactuar y jugar en el patio trasero, y simplemente ser ella misma y estar cerca de sus padres”.

Además, a través de Twitter, dieron a conocer el audio de cuando encontraron a la niña en la casa de Terence Darrell Kelly en una pieza con llave.