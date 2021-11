Presidente Piñera: “Sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme a seguir trabajando en los meses que me quedan”

Este miércoles el Presidente Sebastián Piñera se refirió al rechazo de la acusación constitucional por parte de la Sala del Senado, la cual no alcanzó los votos requeridos para su aprobación.

El mandatario señaló que “ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos, suposiciones, meras conjeturas y sin ningún fundamento”.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que “yo he podido comprobar personalmente que la imagen de Chile y el prestigio de Chile en el exterior está muy alto y saben y conocen los esfuerzos que hacemos en favor de la democracia, las libertades, el respeto a los derechos humanos y protección del medioambiente”.

“Como Presidente, me quedan menos de cuatro meses.”Sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme a trabajar en los meses que me quedan”, afirmó.