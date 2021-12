El adiós de Angela Merkel: La despedida de la canciller que estuvo al mando de Alemania por 16 años

Asimismo, añadió que “nuestra democracia prospera en la habilidad para tener un discurso crítico y autocorrección. Prospera en el constante discurso de intereses y respeto mutuos. Prospera en la solidaridad y en la confianza, también en la confianza en los hechos. En todos los lugares en los que los hechos científicos son negados, se propagan teorías conspirativas y campañas de difamación. La resistencia debe ser fuerte”.

La ceremonia militar, conocida como grosser Zapfenstreich (“gran tatuaje”) es el mayor honor que hace el Ejército a los políticos salientes.

Una de las cosas que sorprendió en esta ceremonia fue la elección de la música. Se sabe que alemana es fanática principalmente de la música clásica, por lo que fue una sorpresa que la cantante de punk Nina Hagen fuera una de sus tres opciones musicales.

Las otras dos piezas fueron bastante tradicionales: una canción popular de Hildegard Knef llamada For Me It Should Rain Red Roses y un himno del siglo XVIII.