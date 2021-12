Penúltimo debate presidencial: Los escenarios que enfrentan Boric y Kast

Solo 10 días quedan para que se lleve a cabo la segunda vuelta y este viernes se realizará el penúltimo debate presidencial entre los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El debate Archi será transmitido por la 89.7 y en duna.cl , en que los postulantes a La Moneda estarán proponiendo sus ideas y debatiendo sobre los temas que le importan al país de cara al futuro.

Si bien las últimas encuestas dan ventaja a Boric, lo cierto es que la elección no está debido, entre otros cosas, a que el candidato decidió no participar del programa de “Bay Boys” de Franco Parisi, el ex postulante del Partido de la Gente que obtuvo el 12,80% de los votos de la primera vuelta.

¿Qué dicen las encuestas?

Según la encuesta Cadem, el frenteamplista aparece con un 40% de las preferencias de la ciudadanía, mientras que la carta del Frente Social Cristiano logra un 35%. Destaca que el sondeo un 25% respondió que no sabe o no votaría.

De acuerdo con el estudio, correspondiente a la primera semana de diciembre, la proyección actual de segunda vuelta le da 53% al candidato del Frente Amplio vs 47% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano, disminuyendo la diferencia con respecto a la semana anterior.

Por su parte, Pulso Ciudadano reveló que Boric obtendría el 42,2% de las preferencias, superando por 13,9 puntos a su rival quien obtiene un 28,3%.

En tanto, los votos nulos o blanco abarcan un 5,0%, “no sabe” un 16,0%, y un 8,5% manifestó que no votará en los próximos comicios.

También en una nueva edición de Data Influye, de la empresa TuInfluyes, Boric ganaría con un 54% frente a un 41% de Kast, asemejándose dichas cifras a las de Cadem y Activa Research.

Cabe destacar que dicho estudio se realizó sobre la base de un panel cerrado, a partir de encuestas online entre el 26 y el 28 de noviembre, con 1.790 casos de 213 comunas entre 11.218 envíos, lo que da una tasa de respuesta del 17%, y se le estima un margen muestral del 2,32% y un nivel de confianza del 95%.

El futuro de los votos de Franco Parisi

De cara a este balotaje, ambos candidatos han realizado cambios a sus programas presidenciales para intentar asegurar lo votos del centro y los del candidato del Partido de la Gente Franco Parisi.

En le programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, el representante Apruebo Dignidad confirmó que no asistirá al programa “Bad Boys”, espacio que es conducido por el ex abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

El diputado aseveró que su objetivo es “conversar con los votantes, no con quienes están cuestionados por el no pago de pensiones de alimentos y gastos de campaña irregulares”.

“Sé que electoralmente sería rentable porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, tendría un espacio para desarrollar nuestras propuestas. Sin embargo, creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios“, agregó.

Ante eso, Boric manifestó que “dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar; dada también la investigación que hemos conocido últimamente que ha confirmado el Servel, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, no ir al programa ‘Bad Boys’“.

“Me parece que legitimar este tipo de actos por intereses electorales, en particular el no pago de pensiones de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile como quedó en evidencia en el caso de los retiros, es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a pasar“, sentenció.

Ante esto, Parisi señaló en su cuenta de Twitter que a pesar de la negativa de boric “analizaremos su plan de gobierno de manera detalla y él nos visitará “virtualmente”.

Dada la decisión de @gabrielboric d despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE. 🔥 Domingo 21:00 hrs 🧐🇨🇱#CandidatoLlegoTuHora — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 9, 2021

Además, el Partido de la Gente arremetió contra Boric:

Pese a tener una denuncia por acoso sexual, igual. Ibamos aceptar su presencia en #BadBoys para que pudiera exponer. Lamentable que haya despreciado hablarle a 1 millon de personas, podria costarle la elección. — Partido de la Gente Chile Oficial (@ChilePDGcl) December 9, 2021

La postura de Kast frente a la decisión de Boric

Ante esta decisión, Kast señaló que “él hace más de una semana había comprometido su asistencia, al igual que yo. La idea era que en este programa nos pudieran entrevistar a los dos, teniendo claro que uno de los conductores era un ex presidenciable y a esa época, cuando ambos fuimos invitados, la situación de la pensión de alimentos era la misma que hoy día él levanta como argumento para no asistir”.

“Yo creo cuando uno se compromete a algo, tiene que honrar la palabra y más si uno se quiere convertir en el presidente de la República”, agregó.

Bajo ese punto, Kast sostuvo que “la situación no ha cambiado, son las mismas personas y yo creo que él comete un error”.