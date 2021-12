La antesala del último debate presidencial: Los escenarios que enfrentan Boric y Kast

A las 20:00 horas de este lunes se llevará a cabo el último debate presidencial entre los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Los abanderados se verán las caras en el debate de Anatel bajo la transmisión de TVN, Mega, CHV/CNN Chile y Canal 13, en que durante 2 horas y 15 minutos tendrán su última oportunidad para capturar los votos que necesitan de cara al balotaje.

El enfrentamiento estará marcado con fuerza por los temas que han guiado la pauta en las últimas semanas, como los cambios que han realizado ambos candidatos a sus programas, sus nuevas propuestas y el trabajo que han desempeñado en la campaña.

Anatel sorteó hace algunos días el orden de los candidatos, así fue como anunciaron que comenzará Gabriel Boric seguido de José Antonio Kast, pese a que se irán alternando las preguntas.

Los periodistas a cargo de la conducción del espacio serán: Matías del Río por TVN, Soledad Onetto por Mega, Daniel Matamala por Chilevisión e Iván Valenzuela por Canal 13. El programa tendrá ocho segmentos con diferentes temas, dos de economía, cuatro sociales y dos de política.

Boric llega al evento con cierta ventaja de acuerdo a algunas encuestas, como Cadem, que proyectaba un apoyo de 40% para el diputado versus un 35% de Kast, en su edición del pasado 3 de diciembre. Esto, pese a que en la primera vuelta el frenteamplista quedó en el segundo lugar con 25,83% de los respaldos (1.814.809 votos).

En conversación con Hablemos en Off, el director y fundador de Criteria Research, Cristián Valdivieso, aseveró que “los debates y los últimos días de campaña pueden hacer que gente que no iba a votar se movilice y que gente que iba a votar por A no lo haga”.

La acusación de aprovechamiento contra JAK

Después de que en el debate de Archi el candidato José Antonio Kast sacara el tema de acusación de acoso que pesaba contra el candidato Gabriel Boric, a través de su Twitter, Macarena Castañeda se volvió a referir al tema.

La mujer realizó una declaración pública comentando que había hablado con Boric: “Él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí“, pidiendo que dejen de tocar el asunto.

“Dejen de exponer mi nombre y mi historia en medios de comunicación y redes sociales, pues significa una alta revictimización. No le debo a nadie una explicación ni detalles de lo que ocurrió”, fue parte de lo que escribió.

Además acusó que se realizó un aprovechamiento político de su caso, diciendo querer: “denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de Kast. Desde su candidatura han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales”.

Ante esto, el candidato del Frente Social Cristiano, aseguró que en ningún caso su motivación fue revictimizarla, al contrario. Comentó que su intención era que el candidato Boric pidiera disculpas y dijo sentirse contento porque finalmente lo hizo al resolver el tema con la involucrada.

También llamó a las víctimas de acoso y abuso a no tener vergüenza ni miedo de denunciar “porque podemos tener más gente que realizó alguno de estos actos en política y eso no debería suceder”, comentó.

José Antonio Kast responde a críticas de Macarena Castañeda, quien lo acusó de “aprovechamiento inescrupuloso y violento” de su denuncia por acoso en contra de Gabriel Boric. 🎥© AgenciaUno TV pic.twitter.com/aaTGhIp8xR — AgenciaUno (@agenciaunochile) December 13, 2021

Debido a los dichos del candidato, la abogada Romina Mora presentó un recurso de protección contra JAK ante la Corte de Apelaciones de Santiago debido a sus dichos de en el debate Archi.

Desde el comando de Boric, su coordinador político, el también diputado Giorgio Jackson (RD), sorprendido por la noticia, señaó, en el programa Estado Nacional de TVN, que la acción legal no proviene del abanderado ni de su entorno: “Acabo de preguntar en su grupo. Me enteré igual que ustedes y creo que si hubiera sido algo nuestro me hubiera enterado, porque es algo importante”, dijo.

“Al menos Gabriel Boric no ha presentado ningún recurso. No sé quién lo hizo y a través de qué poder, pero al menos Gabriel Boric no”, enfatizó.

La silenciosa reunión de Michelle Bachelet con Gabriel Boric

Tal como consigna La Tercera, a solo horas de haber aterrizado en Chile, la ex presidenta Michelle Bachelet se reunió la noche de este domingo con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. La cita habría sido en su casa de La Reina.

El gesto de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ambas partes optaron por mantener bajo reserva, se venía gestionando hace semanas con el entorno de la expresidenta y busca establecer uno de los hitos más significativos en la recta final de la campaña del frenteamplista.

Pese a ser consultados sobre el tema, desde el entorno de Boric declinaron referirse al tema.

Según el medio, la reserva del encuentro -del que no se conocen mayores detalles- hace suponer que habrá un gesto público de la ex mandataria en favor del candidato de Apruebo Dignidad. De hecho, la jefa de campaña del postulante a La Moneda aseguró esta mañana que Bachelet “está disponible para hacer explícito su apoyo a Boric”.