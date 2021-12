Con críticas cruzadas: Así fue el cierre de campañas de Boric y Kast

El jueves los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), cerraron sus respectivas campañas previo a la segunda vuelta de este domingo.

Mientras el abanderado del Frente Amplio lideró un evento en el Parque Almagro, en Santiago centro, la carta republicana se trasladó hasta la comuna de Las Condes para entregar su discurso final, en el Parque Araucano.

Ambos cierres estuvieron marcados por la muerte de Lucía Hiriart a los 99 años, la viuda del dictador Augusto Pinochet.

El cierre de campaña de Boric

El abanderado de Apruebo Dignidad en su discurso donde puso énfasis en temas como el proyecto de ley de las “40 horas” laborales, la infancia y el medio ambiente.

“Cuando hablamos de derechos sabemos que el trabajo es fundamental, el trabajo en Chile y en el mundo es el que crea la riqueza. La riqueza la crean las y los trabajadores por lo tanto, a las y los trabajadores es a quienes pertenece esa riqueza”, afirmó.

Además, añadió que “somos una generación que aprende de los que vinieron antes, y nos unimos para derrotar la dictadura. Nos unimos para democratizar Chile, nos unimos para tener una nueva Constitución y ahora nos vamos unir para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo“.

Uno de sus discursos centrales fue el derecho de las mujeres y realizó una fuerte crítica a Kast.

“En esta campaña se han visto particularmente menospreciadas, ofendidas, insultadas. No podemos aceptar una candidatura que use a una mujer como una herramienta para hacer política de una forma tan baja. Un candidato que prohibió durante todo un año algo tan sencillo como la venta de pastillas anticonceptivas en las farmacias. Un candidato que propone discriminar a las madres solteras de las madres casadas. Un candidato que quiere obligar a una mujer violada a ser madre. Le decimos que no, no pasarán. Estamos en el 2021 y no vamos a permitir junto al movimiento feminista que ha cambiado los lentes con que miramos este país que se utilice a las mujeres así en campaña y que se propongan medidas que profundizan la violencia, la discriminación que las mujeres sufren día a día”, enfatizó.

El cierre de la campaña de Kast

Durante el cierre de su campaña, el ex diputado criticó duramente al parlamentario de Frente Amplio, recalcando las acciones que ha realizado en el pasado.

“Quiero hacer una reflexión, Gabriel Boric no es una mala persona, pero tiene malas ideas y tiene mala compañía. Ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile, es el mismo que no quería sancionar a los que agraden a bomberos y el mismo que se juntó con un asesino terrorista que asesinó a Jaime Guzmán”, aseguró.

Además, señaló que “aquí no hay noticias falsas señor Boric, usted es la falsedad, usted le ha mentido a los chilenos, usted ha querido cambiar su imagen, desde cómo se viste a lo que opina”.