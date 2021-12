Pese a una alta vacunación: Corea del Sur no consigue alejar el Covid-19

Si bien Corea del Sur había contenido el coronavirus con éxito durante gran parte de la pandemia y ahora tiene una de las tasas de vacunación más altas entre los países ricos, lo cierto es que la infecciones, hospitalizaciones y muertes están impulsando al país a revertir los planes para reabrir y, en cambio, tomar algunas de las medidas más agresivas contra el virus de cualquier país del mundo.

Debido a esto, en los últimos días las autoridades de salud aceleraron el cronograma para que los adultos reciban una vacuna de refuerzo, a tres meses de una espera anterior de cinco meses. Además, los adolescentes deben vacunarse antes de febrero o enfrentar sanciones. A partir del próximo mes, una ciudad de Corea del Sur utilizará tecnología de reconocimiento facial para automatizar el rastreo de contactos, como una forma de acelerar las investigaciones.

El jueves, las autoridades volvieron a retomar medidas como la mayoría de los negocios pronto tendrán que cerrar a las 9 p.m., incluidos los restaurantes, bares y cafeterías. Las reuniones privadas están limitadas a cuatro personas vacunadas.

“Lamento que hayamos tenido que fortalecer una vez más las medidas antivirus”, dijo el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

Aproximadamente el 81,5% de los 52 millones de residentes de surcorea están completamente vacunados, según Our World in Data, solo por detrás de Portugal, Chile e Islandia entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Por el contrario, las tasas de vacunación son del 61% en EE.UU. y del 69% en Reino Unido, según Our World in Data.

Las luchas de Corea del Sur muestran cuán difícil sigue siendo la contención de los brotes, incluso en un lugar con un historial comprobado de virus acorralado y donde una franja de la población se ha vacunado por completo.

Según Teo Yik-Ying, decano de Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de Singapur, “los gobiernos, incluso aquellos con altas tasas de vacunación, se verán obligados a volver a tomar medidas drásticas si los sistemas de atención médica se ven sobrepasados, especialmente con la amenaza de ómicron, porque no está claro si dos dosis son tan efectivas contra la variante”.

“Es posible que las suposiciones que siguieron a las altas tasas de vacunación ya no sean ciertas”, dijo el profesor Teo.

En Corea del Sur ha informado de 148 casos de variante ómicron, aunque delta sigue siendo la fuerza dominante en lo que ha sido el peor brote de la pandemia en el país. Los casos diarios superan regularmente los 7.000, triplicándose en el último mes. Corea del Sur nunca ha visto tantos pacientes críticamente enfermos, con el 90% de las camas de la UCI para pacientes con Covid-19 ocupadas en el área metropolitana de Seúl. Las muertes están en niveles récord, duplicándose respecto del mes pasado.