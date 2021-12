La evaluación de Elisa Loncon a una semana de dejar la presidencia de la Constituyente

La Convención Constitucional elegirá a una nueva mesa directiva el próximo martes 4 de enero de 2022, por lo que nuevas voces surgirán para liderar los últimos seis meses que le quedan al proceso.

Ante esto, Elisa Loncon evaluó su paso cómo presidenta de la instancia, donde manifestó las dificultades y desafíos que se presentaron desde que la Convención se instaló el pasado 4 de julio.

“Como mesa directiva de la Convención hicimos lo que antes no existía en Chile: crear un órgano de Convención Constitucional con la representación y participación de todos los sectores”, señaló Loncon en conversación con Radio Universo.

Por otro lado, también fue crítica al señalar los problemas de instalación que hubo en los primeros días y luego con la renuncia de Francisco Encina y Catalina Parot a la Secretaría Ejecutiva, quienes eran los encargados de la relación entre el gobierno y los constituyentes.

“Hemos tenido situaciones complejas, difíciles. Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del gobierno. Dos veces el gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención y eso se sintió, eso nos costó mucho. Pero bueno, pudimos sobrellevar esas dificultades”, manifestó.

“No solo que yo no me sintiera apoyada, la Convención no fue apoyada por La Moneda”, sostuvo, a lo que la constituyente agregó: “Nosotros creemos que la Convención Constitucional tiene que tener…y bueno también es un órgano constitucional, y al gobierno y al Presidente le corresponde apoyarla más que entorpecer los trabajos”.

Hace algunos días, la presidenta de la Convención tuvo una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, sobre la cual manifestó en conversación con CNN que “para nosotros fue un motivo de alegría porque es una autoridad electa de Estado, con el cual vamos a tener que trabajar una vez ya que él asuma su mandato (…) el poder constituido tiene tareas y dentro de esas tareas también está la CC”.

“Lo que nosotros esperamos además del gesto del Presidente electo, es el apoyo de su gobierno al trabajo constituyente”, agregó.

En otro ámbito, al ser consultada si se cumplirían los plazos para entregar una nueva Constitución, la presidenta manifestó que “tenemos un cronograma ordenado, con tiempo, con discusiones, con metas. Lo tenemos completamente ordenado y nosotros hemos trabajado así. Nos hemos puesto mesas y vamos detrás de eso. Y en ese tiempo de un año -nos quedan 6 meses- el 4 de julio del 2022 nosotros vamos a tener la nueva Constitución”.