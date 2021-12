“Vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”: La respuesta de Gabriel Boric a la CAM

“Nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”, aseguró el presidente electo Gabriel Boric.

Esto en respuesta a la declaración de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) publicada el pasado 28 de diciembre.

La organización compartió hizo un llamado “a nuestro pueblo Mapuche rebelde” a “seguir resistiendo” y a “reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando”.

Tras esas declaraciones, el también diputado por Magallanes insistió en el diálogo y aseguró que, cuando inicie su próximo periodo presidencial, conversarán “con todos quienes quieran retomar la paz”. Sin embargo, puntualizó en “ser muy cuidadosos en esto”.

“Lo que pido es que también seamos todos cuidadosos, porque es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados o de violencia”, agregó.

En esa línea, solicitó que “en esto no especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos cómo pisar palito. Vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro gobierno”.