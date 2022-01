Continúa la teleserie con Novak Djokovic en Australia

En todo un conflicto se transformó la llegada Novak Djokovic a Australia, y es que el tenista serbio ha estado detenido desde su llegada al país.

El deportista que debía participar en el Abierto de Australia se negó a declarar si se había vacunado contra el Covid-19, mencionando que tenía una exención médica (con lo cual podría haber ingresado a la nación) sin embargo las autoridades dieron pie atrás.

Con ello, la visa de Djokovic fue bloqueada por lo que se procedería a su deportación, aunque ello aún no ha sucedido ya que se está realizando una investigación.

“Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia”, expresaron desde Australia.

El padre del tenista, Srdjan Djokovic, entregó fuertes declaraciones sobre lo que está sucediendo, donde incluso comparó a su hijo con Jesús:

“Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteando a Novak y, por tanto, al pueblo serbio. Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Como Jesús, intentan crucificarlo, subestimarlo, ponerlo de rodillas. Somos una nación orgullosa, europea y civilizada. Nos bombardearon, nos oprimieron y destruyeron, pero no nos rendimos ni lo haremos jamás. Somos un pueblo serbio orgulloso, cuyo representante e ídolo es nuestro Novak. No se rendirá. ¡Está en la cárcel, nuestro Novak es un prisionero de esos bastardos!“, manifestó .