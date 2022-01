Claves del conflicto en Kazajistán: Presidente dice que el orden quedó restablecido después de ordenar “disparar a matar”

“Las fuerzas del orden están trabajando duro. El orden constitucional ha sido ampliamente restablecido en todas las regiones”, aseguró el presidente de Kazajistán, Kassym Jomart Tokaye, después de días de disturbios sin precedentes que llevaron al envío de tropas de Rusia.

En el comunicado, el mandatario aseveró que “los órganos locales tienen el control de la situación, pero los terroristas utilizan siempre armas y dañan los bienes de los ciudadanos”.

Según el balance del Ministerio de Interior aseveró que 26 “criminales armados” murieron y 18 resultaron heridos. Y confirmó que todos los edificios administrativos fueron “liberados y puestos bajo mayor protección”, con 70 puntos de control instalados en el país.

En Almaty, la capital económica y donde los disturbios fueron más violentos, “las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares (…) garantizan el orden público, la protección de las infraestructuras estratégicas y la limpieza de las calles”, añadió.

Orden de matar sin previo aviso

Tokayev rechazó cualquier negociación con los manifestantes y autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar “sin aviso previo” para poner fin a las protestas que sacuden el país.

“He dado la orden de disparar a matar sin aviso previo”, dijo Tokayev, en un discurso difundido por televisión, añadiendo que los “terroristas siguen dañando los bienes y usando armas contra los ciudadanos”.

“¿Qué tipo de negociación se puede tener con criminales, con asesinos? Nos hemos enfrenado a bandidos armados y entrenados (…) Hay que destruirlos y es lo que haremos en poco tiempo” agregó.

Las claves del conflicto en Kazajistán

El día de Año Nuevo que los conductores en el oeste de Kazajistán se enteraron de que el costo de llenar su estanque de combustible se había duplicado, por lo que decidieron salir de sus autos y comenzar a protestar.

Los manifestantes señalaron que el precio de un litro de gas licuado del petróleo (GLP) en Zhanaozen fue de 50 tenge (US$ 0,11) durante gran parte de 2021, pero comenzó a subir hacia finales de año a entre 79 y 80 tenge (alrededor de US$ 0,19), luego saltó a 120 tenge (alrededor de US$ 0,27) el 1 de enero de 2022.

Este drástico aumento de precios en Zhanaozen por el GLP, que muchos utilizan como alternativa barata al gas, provocó un movimiento que consiguió el respaldo de varias ciudades del país.

Personas de otras ciudades de la región de Mangystau (Akshukyr, Shetpe, Kyzyl Tobe, Fort Shevchenko y Tyshchybek) publicaron videos de apoyo a los manifestantes. La gente de las ciudades de Kuryk y Zhetybay también se manifestaron en apoyo de los de Zhanaozen.

Internet y los teléfonos móviles quedaron bloqueados en esta antigua república soviética, después de que manifestantes irrumpieran en edificios gubernamentales.