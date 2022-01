“Deltacron”: Cuando Delta y Ómicron dan al mismo tiempo

La aparición de nuevas variantes no ha dado tregua. Después del descubrimiento de Ómicron, se ha hablado de IHU y de la Flurona. Ahora nuevamente se encienden las alarmas ante la aparición de lo que sería una nueva variante. Ya se cuentan 25 infectados de lo que llaman “Deltacron”, una supuesta nueva cepa de la que hasta el momento no se manejan gran cantidad de detalles.

“Actualmente hay coinfecciones de Ómicron y Delta. Hemos hallado una variante que es una combinación de ambas”, argumentó el profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, Leondios Kostrikis en entrevista con el medio Signa TV.

Según las autoridades chipriotas, no existe certeza acerca de su peligrosidad o capacidad de contagio. “Veremos en el futuro si esta variante es más patológica o contagiosa o si se impondrá a Delta y Ómicron“, explicó Kostrikis.

Hasta ahora esta nueva mutación tiene el registro genético de la variante Ómicron y los genomas de la variante Delta.

En este contexto, el científico estadounidense, Eric Topol, definió a Deltacron como “aterradora”, pero en un tono sarcástico. “Deltacron es aterrador. Una cosa menos de la que preocuparse”, calificó a través de Twitter.

"Deltacron" is a scariant.

One less thing to worry about.

— Eric Topol (@EricTopol) January 9, 2022