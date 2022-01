Epidemiólogos españoles rechazan contabilizar los casos de Covid-19 como gripe: “no es como el resto de las enfermedades

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, ha rechazado que sea el momento de abordar la vigilancia del Covid-19 como un resfrió común, tal como se está planificando desde el Gobierno español.

Es lo que todos quisiéramos. Pero en estos momentos la Covid-19 no es como el resto de enfermedades. Si se pretende decir que es como la gripe y ya está, no es así. Es una pandemia y deberíamos seguir trabajando con esa vista. No estamos viendo lo mismo que en una temporada gripal estándar o incluso de las malas. No estamos viendo lo mismo no solo en casos sino también en términos de gravedad. En una temporada gripal mala podemos tener 1.500 fallecidos directos. En el Covid-19 no estamos viendo esos números, no estamos en esa situación todavía. Comentó Zurriaga al medio Europa Press.