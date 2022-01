Vacaciones en pandemia: ¿Qué se pide para viajar dentro y fuera de Chile?

Durante estos meses en Chile se viven las vacaciones de verano y debido a los aumentos de los casos de Ómicron es bueno recordar las medias y documentos que se necesitan para realizar viajes dentro y fuera del país..

Viajes dentro de Chile

El Ministerio de Salud tiene abiertas los distintos puntos del país para permitir los viajes interregionales, independiente de la fase en el Plan Paso a Paso. Sin embargo, considerando el contexto de pandemia, sí se podrían solicitar documentos en una fiscalización.

En los casos de viajes mayores a 200 kilómetros, ya sea en Fase 3 o no, se solicita el Pase de Movilidad. Esto va tanto en viajes a través de buses, trenes o aviones. Esto va para todos los mayores de 12 años.

Sin embargo, también hay una opción para quienes no cuenten con el Pase de Movilidad. Podrás realizar tu viaje con un PCR negativo que no supere las 72 horas previas al desplazamiento. Así, no es necesario contar con ambos requisitos.

Viajes fuera de Chile

Pasos fronterizos habilitados para la salida del país

Aéreos:

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Aeropuerto Iquique

Aeropuerto Antofagasta

Aeropuerto Punta Arenas

Terrestres:

Paso Los Libertadores, región de Valparaíso, desde 4 de enero de 2022

Paso Futaleufú, región de Los Lagos.

Paso Huemules, región de Aysén.

Paso Jeinimeni, región de Aysén.

Paso Monte Aymond, región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Requisitos para salir de Chile

Ninguno (no se necesita permiso de Comisaría Virtual). Recuerda verificar los requisitos de entrada del país de destino.

Entrada a Chile

¿Quién puede entrar a Chile?

Chilenos

Extranjeros con residencia regular en Chile

Pasos fronterizos habilitados para la entrada al país

Aéreos:

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Aeropuerto Iquique

Aeropuerto Antofagasta

Aeropuerto Punta Arenas

Terrestres:

Paso Los Libertadores, región de Valparaíso, desde 4 de enero de 2022

Paso Futaleufú, región de Los Lagos.

Paso Huemules, región de Aysén.

Paso Jeinimeni, región de Aysén.

Paso Monte Aymond, región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Requisitos para entrar a Chile, antes de viajar

Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito. Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR mencionado en el punto anterior.

Estos dos documentos serán requeridos por el operador del medio de transporte al abordarlo, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país.

Medidas sanitarias al ingreso del país

Quienes hayan estado en los últimos 14 días en al menos uno de los siguientes países de África: deberán realizarse un PCR en el punto de entrada y además deberán cumplir con una cuarentena de 7 días, independiente de su estado de vacunación y aunque el resultado de la PCR sea negativo:

Países:

Sudáfrica

Zimbabwe

Namibia

Botsuana

Lesoto

Eswatini

Mozambique

Quienes tienen al menos esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: al ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígeno) y se le inhabilitará el Pase de Movilidad. Deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada, hasta que reciba el resultado negativo del examen

Niños que no tengan su esquema de vacunación completo: los niños entre 2 y 6 años que hacen ingreso al país con su padre, madre o tutor legal que si cuentan con un esquema de vacunación completo validado, al ingreso al país, se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígeno). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada.

Quienes no están vacunados o no tienen un esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: en el punto de ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígeno). Además, deberán realizar 168 horas (7 días) de cuarentena, contadas desde el control sanitario en el punto de ingreso al país. Un resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado en el punto de ingreso al país, NO permite terminar el periodo de cuarentena.

Durante la cuarentena, el viajero y sus cohabitantes NO pueden: abandonar el domicilio o la habitación del hotel, recibir visitas, salir a pasear mascotas, salir a trabajar, asistir a establecimientos educacionales ni usar el transporte público.