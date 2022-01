General del Ejército en La Araucanía: “Hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”

“Nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra“, aseguró el general jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuellar.

Asimismo, aseveró que “nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es a lo mejor la que han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente -que no usa munición de fogueo- va a usar sus armas: Va a identificar al blanco y van a haber bajas, esa es una realidad. Van a haber bajas”.

“Por eso es que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito”, espetó.

Las declaraciones del militar se dan tras la decisión de renovar el estado de excepción en la Macrozona Sur y la tensión que se vive en la zona tras el asesinato de un un trabajador forestal en el Biobío y un agricultor de La Araucanía.

Las críticas a los dichos al general del Ejército en La Araucanía

“Las actuaciones de Felipe Cuéllar, general del Ejército de Chile, constituye un peligro en la Región de La Araucanía y sus declaraciones son absolutamente contrarias a los propósitos de la paz”, aseguró Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras.

Asimismo, aseveró que “el Ejército que representa en la actualidad el general Felipe Cuéllar es el más cobarde y malvado porque en el contexto de la denominada pacificación de La Araucanía, el Ejército atacó y cometió el crimen de genocidio con el pueblo mapuche, que vivía en paz en su territorio y no tenía las armas para su legítima defensa”.

“El general Cuellar está incitando a la violencia, está promoviendo el uso de las armas de fuego, está provocando la rebelión en la Región. Por el bien superior de la paz en La Araucanía, pedimos al Presidente Sebastián Piñera a que retire al más breve plazo al general Cuéllar por representar una amenaza entre mapuche y no mapuche en la macrozona sur”, enfatizó.

Por su parte, el director de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, señaló que “éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno”.

“No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante. Además, confirma que ni el Ejército en La Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada”, advirtió.

Asimismo, aseveró que “nos preocupa enormemente las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, quien desafió a los que tildó de cobardes a que ataquen a los soldados y anunció que habrán bajas. Este no es un lenguaje que se espera de un militar chileno”.