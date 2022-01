Es verdad: Cohete de Elon Musk se estrellará con la Luna en marzo

En 2015 SpaceX llevó al espacio una nave con el objetivo de impulsar un satélite meteorológico. Sin embargo, el cohete sigue dando vueltas sin rumbo. Especialista en rastreo de objetos en el espacio, aseguran que “se trata del primer impacto no intencional de un objeto de basura espacial con la superficie lunar”.

El cohete Falcon 9 se mueve sin rumbo fijo por el espacio desde hace siete años, tras su lanzamiento desde una plataforma espacial de Florida.

Astrónomos proyectan que el impacto con la Luna se producirá aproximadamente el 4 de marzo, a una velocidad estipulada de 2,58 kilómetros por segundo.

El cohete, tras cumplir su cometido, no tenía combustible para volver a la atmósfera y desde entonces se encuentra en el sistema de gravedad entre la Tierra y el satélite natural con una órbita caótica.

Si esto llegara a pasar, sería la primera vez en que un objeto proveniente de la Tierra llegue a la Luna de manera involuntaria.

El impacto no será visto desde la Tierra, debido a que ocurrirá durante una fase de luna nueva, en la cual el satélite es cubierto por la oscuridad desde la perspectiva terrestre.

Según Jonathan Christopher McDowell, astrofísico de Centro Harvard-Smithsoniano, el impacto no será considerable. “Sí, una vieja segunda etapa del Falcon 9 que se dejó en órbita alta en 2015 llegará a la Luna el 4 de marzo. Es interesante, pero no es gran cosa”.

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It's interesting, but not a big deal.

— Jonathan McDowell (@planet4589) January 25, 2022