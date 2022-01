Mario Marcel responde a las críticas de Jadue: “Si la responsabilidad y el diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo. No creo que lo merezca”

Mario Marcel ha estado en el foco de la atención en los últimos meses. El año pasado fue destacado como el mejor “banquero central del mundo”, luego con los cambios a la política monetaria para enfrentar la inflación y ahora asumirá como ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric.

Esto le ha valido críticas —principalmente del Partido Comunista— quienes no vieron con buenos ojos lo que será su llegada al puesto que administra las finanzas públicas.

“Todos sabemos que Marcel es un fiel defensor del credo neoliberal”, fue una de las críticas que realizó Daniel Jadue en entrevista con Radio Universo, aunque complementó: “Pero vuelvo a reiterarlo: lo que a mí me importa es que él se comprometió con liderar las transformaciones que el Presidente Boric comprometió (…) por lo tanto es muy probable que el Marcel que conocemos no sea el Marcel que vamos a ver a partir del 11 de marzo”.

Luego de eso, el futuro ministro de Hacienda le respondió a Jadue, donde manifestó: “Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal tiene que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdo que hagan viables las reformas”, sostuvo en Cooperativa.

“La verdad es que si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca”, agregó.

Llegada al gabinete

A Marcel se le consultó sobre cómo tomó la decisión de dejar la presidencia del BC para llegar gobierno, ante lo que señaló que se preguntó a si mismo “desde dónde podría aportar más al bienestar del país, al desarrollo del país. Creo que en este momento, quizás los desafíos más importantes que tenemos son desafíos que tienen que ver con recuperar la capacidad de crecer mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado”.