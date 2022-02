El arrepentimiento de Pasquale Bacco, el líder antivacunas italiano: “Tenemos algunos muertos en la conciencia”

El médico italiano Pasquale Bacco, durante los últimos dos años ha estado a la cabeza del movimiento antivacunas italiano. En las plazas y en los escenarios sus palabras, a menudo violentas, fueron oro puro para esos millones de italianos que se alimentan de teorías conspirativas.

Bacco participó en 300 marchas en contra de las vacunas durante este tiempo. Sus dichos negacionistas tuvieron como consecuencia la suspensión de sus funciones por seis meses. Pero ahora se encuentra arrepentido de sus acciones.

¿Por qué cambio de opinión?

En una entrevista en el medio italiano Corriere della sera, contó que vio morir de Covid-19 a un joven paciente, “cuando vi morir a un chico de 29 años de Covid. Tenía en su móvil los videos de mis mítines en las manifestaciones de los no vacunados. La familia me dijo que era fanático mío. No me lo dijeron con enfado, al contrario, y esto me dolió aún más. Siento que esa muerte fue por mi culpa. Y la cosa todavía me molesta hoy. Para mí no era un credo. Cuando vi la realidad con mis propios ojos, me di cuenta de que estaba equivocado”, señaló Bacco.

¿Cómo Bacco se trasformó en uno de los líderes antivacunas en Italia?

El medico comentó como se convirtió en líder de los antivacunas, “yo fui uno de los primeros. Yo era el único médico joven con experiencia. Lo que decía era oro puro para la gente que tiene miedo y busca certezas. Hice todos los pasos, todos los encuentros, hablé en 300 protestas. Conozco todos los mecanismos internos, desde el lenguaje que había que utilizar hasta el sistema de donaciones a asociaciones. Por eso ahora me temen y me quieren muerto”.

La relación con la política

En la entrevista, Bacco comenta, la relación de la política con el movimiento anti vacunas, principalmente con la extrema derecha italiana, “La infiltración política de los antivacunas está presente. Éramos un electorado enorme. Yo estaba allí cuando los políticos nos pagaban los palcos y nos pedían que en cada plaza dijéramos algo sobre temas locales”.

La culpa del doctor Bacco

Cuando se le pregunta por la culpa de sus acciones, Bacco responde, “creo que los que subimos a esos escenarios tenemos algunos muertos en la conciencia. Hemos sido grandes cobardes todos los antivacunas. Íbamos a las plazas y cuando hablábamos sabíamos que la gente quería escuchar cosas fuertes. Así que provocas más y más. En las vacunas hay agua del alcantarillado, los ataúdes de Bérgamo estaban todos vacíos, con el Covid no murió nadie… Éramos realmente grandes bastardos, no me escondo, esa es la verdad. Un día deberíamos ser responsables de estas cosas. Desafortunadamente. Por esto he pedido perdón a todos pero ese perdón es inútil”.

Finalmente, el médico italiano señala en la entrevista que “trato de remediar mis errores, cuento, desvelo el trasfondo. Intento que la gente abra los ojos. Me vacuné, estoy suspendido de la orden médica por 6 meses y no he apelado porque siento que me equivoqué y lo acepto. Ser un antivacunas puede ser un negocio y la oportunidad convierte al hombre en un ladrón”.