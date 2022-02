Las primeras votaciones de normas y el estado de reflexión de algunos constituyentes

Iniciadas las votaciones de normas al interior de la Convención Constitucional, algunos de los representantes de Chile Vamos evalúan una posible salida del organismo. La convencional Carol Bown, aseguró que junto a sus pares Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias han evaluado un posible abandono, argumentando que “en temas tan serios como el Poder Judicial no haya habido ninguna moderación ni consideración a planteamientos serios”.

Sin embargo, Bown ayer se refirió al tema negándose a una eventual salida de la Convención: “Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas, fuimos electos y tenemos una responsabilidad, la de hacer nuestro trabajo y buscar caminos”, planteó después de declararse en estado de reflexión.

En torno a la primera votación, explicó que, según su punto de vista “las propuestas que se aprobaron en materia de justicia, no mejoran la situación de la ciudadanía, la empeoran”.

“Una de las cosas que se aprobó es que no habrá uno, sino muchos sistemas de justicia y no igual para todos, o sea justo lo contrario de lo que la mayoría quiere ¿más igualdad ante la ley? no, menos”, agregó.

Por otro lado, representantes del sector se desmarcaron de esa posición, como Marcela Cubillos, quien transparentó su opinión a través de Twitter.

“No comparto. Fuimos elegidos para estar ahí y representar a los miles de chilenos que tienen derecho a que su voz sea escuchada. Somos minoría, saldrá un mal proyecto y será la ciudadanía la que evaluará y votará. En Venezuela la derecha abandonó. Acá al menos yo: NO”, planteó.

A esto se sumó Cristián Mockeberg, quien afirmo: “yo no sé cual es el sentido de una reflexión, pero es un llamado de atención de que acá somos 154, no 104. Es un llamado de atención de que también somos minoría, nosotros también podemos aportar”.

Esto ocurre tras el amplio apoyo en las votaciones a normas que han beneficiado a grupos como pueblos originarios y movimientos regionalistas, especialmente en la sesión del pleno de ayer, donde fue aprobada la consagración del Estado Regional y plurinacional.

Junto con esto, otros convencionales de derecha como Martín Arrau y Eduardo Cretton, negaron un posible abandono del proceso.