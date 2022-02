Se realiza la primera compra de un inmueble con criptomonedas en nuestro país

Durante noviembre pasado se realizó en Chile el primer negocio de criptomonedas para la adquisición de una propiedad. A pesar que estas monedas no son legales en nuestro país, debido a su administración descentralizada —por lo cual no existe regulación financiera— las operaciones sí tributan por impuesto a la renta en casos de enajenación, al considerarse como activos digitales. No obstante, los negocios con este tipo de divisas sí están en marcha.

Según consigna El Mercurio “en una operación intermediada por los gestores inmobiliarios RE/MAX, un joven chileno adquirió una propiedad que se emplaza cerca de las canchas de esquí del volcán Llaima y del Parque Nacional Conguillío, en La Araucanía, zona en la que existen terrenos con valores entre los 20 y 60 millones de pesos”.

El comprador utilizó ahorros que tenía desde hace tres años en Bitcoins, Ethereum y Dogecoins, las que según la citada firma, son tres de las criptomonedas más confibales y populares en el mercado mundial.

“Tenemos hoy al menos unos cinco clientes evaluando compra en criptomonedas a través de Criptomarket, que es una plataforma internacional que se encarga de gestionar la operación como corredora de bolsa digital”, dijo al matutino Joan Sandoval, agente inmobiliario asociado de RE/MAX Cordillera en Pucón.

Finalmente, explicó que estas transacciones “se realizan a través de corredores digitales que son estándar en la industria y están validados en mercados altamente competitivos y transan en la bolsa de Dubái y Hong Kong” con protocolos “que eviten el lavado de dinero; y en ello estamos siendo sumamente estrictos”.