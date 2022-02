“Amarillos por Chile”: La agrupación liderada por Cristián Warnken que busca encontrar el centro en medio del proceso constitucional

Un grupo de políticos y figuras públicas, en su mayoría ligados a la ex concertación, pidieron gradualidad en el trabajo que realiza la Convención Constitucional, a través de un manifiesto titulado “Amarillos por Chile”.

Se trata de un documento firmado por cerca de 80 personas, entre quienes destaca Cristián Warnken, Carolina Goic, Fulvio Rossi, Jorge Burgos, Mariana Aylwin, Alejandro Foxley, Mario Waissbluth y Soledad Alvear.

En la carta señalan la necesidad de alzar la voz ante la “señal de alerta” de las normas que han emanado de las comisiones y de algunas que ya están alcanzando los 2/3 en el pleno en su votación en general. Asimismo llaman al diálogo; piden a la derecha “no abandonar el proceso de forma precipitada”; y resaltan su postura de “conseguir cambios necesarios sin destruir lo bueno, de apostar por un futuro mejor sin pensar que se parte de cero”.

Además, advierten que “hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado ‘estallido institucional’, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron ‘apruebo’ y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un ‘No’ a una Constitución que no nos represente a todos”.

Finalmente, puntualizan que apoyarán el trabajo de la Convención si esta avanza en la dirección democrática (sin apellidos), pero ejercerán su derecho a criticarla “si se extravía y nos lleva a un callejón sin salida. No hacerlo sería una irresponsabilidad. Estamos preocupados, encendemos las alarmas y eso no significa ser catastrofistas. Una catástrofe sería llegar a un texto impresentable al final de la discusión o no tener ningún texto que presentar“, plantean.