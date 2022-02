Presidente ucraniano: “Vamos a darle armas a todo el que quiera defender el país”

En medio del conflicto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció armas a cualquier ciudadano dispuesto a defender el país. “Daremos armas a cualquiera que quiera defender el país. Prepárate para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades”, aseguró a través de Twitter.

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022