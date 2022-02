“No podemos impedir su retorno”: Rodrigo Rojas Vade regresará a la Convención el martes

“No podemos impedir su retorno, porque fue electo democráticamente. No tenemos las facultades para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso. Reiteramos la solicitud al Senado para que resuelva esto”, afirmó la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros respecto del retorno del convencional Rodrigo Rojas Vade.

Por su parte, el vicepresidente de lo convención, Gaspar Domínguez, aseveró que “pedimos al Senado, por favor tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esto nos perjudica como Convención” .

El ex miembro de la Lista del Pueblo informó que luego de cinco meses de ausencia, ó que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional“, lo que generó molestia entre sus pares.

Quinteros anunció que Rojas Vade volverá este martes 1 de marzo a la instancia constituyente.

La convencional Bárbara Sepúlveda (PC) señaló que estas afirmaciones le parecen “bastante imprudente de su parte“.

“Hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve pero que va avanzando muy rápido y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado a los diputados y diputadas que puedan avanzar en proyectos de ley que permitiría su renuncia“, señaló Sepúlveda.

“No sé a que se debe esa declaración, pero claramente hay mucha imprudencia en eso“, manifestó.

Por su parte, convencional Marcela Cubillos (Vamos Por Chile) aseguró que Rojas Vade puede renunciar, y que no lo hace solamente para “no perder el cupo“.

“Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado, al haber ido como independiente en lista de independientes“, indicó Cubillos.

“Si no ha renunciado es simplemente porque no quieren perder el cupo y no por otra razón -explicó- Así que si no va a renunciar, que vuelva y trabaje entonces“.