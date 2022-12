Rojas Vade será formalizado por el delito de estafa

El próximo 19 de diciembre, está fijada la audiencia en que el Ministerio Público formalizará al ex convencional Rodrigo Rojas Vade por el delito de estafa.

Esto debido a que el ex integrante de la ex Lista del Pueblo, al momento de ser electo para formar parte de la ex Convención Constitucional, realizó una declaración de intereses en la que afirmó que tenía una deuda de $ 27 millones con el banco Scotiabank, por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”, lo que resultó ser falso.

Además de la denuncia realizada por la mesa de la Convención que encabezaban Elisa Loncón y Jaime Bassa, se sumó una querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el exdiputado Tomás Fuentes (RN) y la excandidata a constituyente Susana Hiplan, en la que acusaron de perjurio a Rojas Vade, quien tras el escándalo presentó su renuncia al órgano redactor.

El fiscal Patricio Cooper Monti solicitó una audiencia para formalizar a Rojas Vade por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares.

Ante esto, el tribunal fijó la audiencia presencial de formalización para el 19 de diciembre de este año, a las 10 de la mañana e instruyó la notificación del imputado.

“En el evento de no comparecer injustificadamente, será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causare, sin perjuicio de las sanciones que además se pueden imponer”, sostiene el documento.