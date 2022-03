“Si pudiera irme ahora mismo, lo haría”: ¿Cómo están viviendo los rusos las sanciones a su país?

El jueves pasado comenzó la invasión y el bombardeo de las tropas del Kremlin en Ucrania. Hasta el momento, se cuentan centenares de muertos, infraestructura destruida y miles de personas han emigrado desde Ucrania hacia los países vecinos por la inseguridad. Desde la ONU, se registran más de medio millón de refugiados, pero se proyecta que la cifra sobrepase los cuatro millones.

Del otro lado de la frontera, en Rusia, se vive un ambiente de calma ante la ausencia de ataques en su territorio. No obstante, la angustia se apodera de muchos ante la inestabilidad de la economía durante estos días.

Esto se produce tras una serie de medidas que desde occidente han implementado como castigo al regimen de Vladimir Putin. La mayor condena ha sido económica, buscando desconectar al país del sistema financiero mundial y debilitando al rublo frente a otras divisas.

Incluso, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá se unieron para suspender a varios bancos rusos del sistema SWIFT, una plataforma que conecta a entidades bancarias de todo el mundo, permitiendo transacciones internacionales. A esto se suma la acción de Suiza, que congeló las cuentas de numerosos oligarcas rusos.

Esto también afectaría a las importaciones y exportaciones, ya que muchas transacciones a nivel internacional no podrán efectuarse o los pagos se demorarán más de lo normal.

En este escenario, el rublo tuvo una caída histórica, con un 30% de baja, la más grande registrada desde 1990. Incluso, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que iba a “congelar sus transacciones” y “hacer imposible que el banco central liquide sus activos”.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022