Empresas occidentales dejan de trabajar en Rusia: Los efectos en el estilo de vida de la población rusa

“No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos. Y también les aconsejaría que no escalen la situación, que no introduzcan ninguna restricción. Cumplimos con todas nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo” dijo Vladimir Putin en rueda de prensa. Estas declaraciones llegan en medio de la invasión rusa a Ucrania y mientras buena parte de occidente condena su actuar en el conflicto