Un mes de la guerra en Ucrania: El drama que viven los niños

Desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero, el saldo corresponde a más de un centenar de bajas infantiles, colegios destruidos y una migración de menores que dejará secuelas a las generaciones ucranianas más jóvenes.

El resultado de los ataques ha dejado 121 menores muertos y más de 167 heridos de diversa consideración, informó hoy la agencia ucraniana Ukrinfom con datos de la fiscalía de menores.

Se detalla que las regiones más afectadas fueron Kiev (61), Jarkiv (41), Donetsk (40).

A esto se suma que 548 instituciones educativas han resultado dañadas, 72 de ellas quedaron completamente destruidas.

Junto con eso, desde Unicef informan que cerca de la mitad de los menores se han visto forzados a desplazarse de sus zonas de origen.

Se desglosa que, del total de niños desplazados, 1,8 millones cruzaron la frontera para refugiarse en los países vecinos y 2,5 millones siguen dentro de Ucrania.

Además, Rusell añadió que “es una triste realidad que trae el riesgo de tener consecuencias duraderas para las generaciones venideras. La seguridad de los niños, su bienestar y su acceso a los servicios esenciales se ven amenazados por una violencia horrible e ininterrumpida“.

One month of war has displaced half of Ukraine's children.

As families leave everything they know behind, UNICEF is supporting children with mental health and protection services.#ForEveryChild, peace. pic.twitter.com/y5NtbHp6QX

— UNICEF (@UNICEF) March 24, 2022