Orquesta filarmónica de Cardiff no tocará a Chaikovski

Durante este miércoles, se conoció la decisión de la Filarmónica de Cardiff. La orquesta retirará las obras del ompositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, que formaban parte del programa de sus próximos conciertos debido al actual conflicto bélico que se vive en Ucrania.

De hecho se tenía en cartelera para el 18 de marzo, un concierto de homenaje a la obra de Chaikovski en el St. David’s Hall, sin embargo, esta fue cancelada por la decisión ya señalada.

In light of the recent Russian invasion of Ukraine, Cardiff Philharmonic Orchestra, with the agreement of @stdavidshall , feel the previously advertised programme including the 1812 Overture to be inappropriate at this time.

— Cardiff Philharmonic (@CdfPhil) March 2, 2022