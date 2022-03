Ucrania exige alto al fuego: “Solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas”

Una cuarta ronda de negociaciones junto con una cuarta semana de invasión empezó este lunes entre Rusia y Ucrania, donde Kiev exigirá el alto al fuego y la retirada de todas la tropas rusas de su territorio.

“La cuarta ronda de negociaciones con la delegación rusa comenzará literalmente dentro de unos minutos. Finalmente intentaremos demostrarles que el día 19 de la guerra es el día 19 de la gran hazaña de Ucrania”, precisó el representante.

“Nuestras posiciones no han cambiado: paz, un alto el fuego inmediato y la retirada de todas las tropas rusas. Solo entonces podremos hablar sobre relaciones de vecindad y acuerdos políticos”, agregó.

Según la información ucraniana, Rusia ha perdido más de 12.000 personal militar y 1.249 vehículos de distinto tipo, entre otros.

