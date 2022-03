En un sótano en Kiev: Así viven 19 guaguas nacidas por vientre de alquiler en Ucrania

Sin duda que tener un hijo es uno de los grandes momentos que marcan la vida de una persona. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que padres que tuvieron guaguas gracias a un vientre de alquiler no han podido ir a buscarlos.

Esto se ve reflejado en la guardería que se ha armado en un sótano en Kiev, en donde 19 recién nacidos son cuidados alejados del estruendo de los bombardeos, consignó The New York Times.

Ludmila Yashenko atiende a los infantes en un lugar en donde la cocina tiene un esterilizador de mamaderas y hay un cambiador bien surtido de pañales.

Los padres de estas guaguas nacidos por vientre de alquiler no pueden ingresar al país debido a la guerra. Además, la ciudadanía de los recién nacidos no está clara, al igual que la cuestión de quiénes son sus tutores legales, ya que, según la ley ucraniana, sus padres biológicos deben estar presentes para confirmar su nacionalidad.

Otro de los problemas que existen es si es posible llevarlos a un lugar seguro y cómo hacerlo.

No son solo estos niños que están en una situación complicada, las futuras madres subrogadas están atrapadas por los combates. Las parejas en el extranjero no tienen idea de cómo recogerán a sus hijos.

En el sótano de Kiev, Yashenko y las otras niñeras cuidan de las guaguas, aunque cada vez están más preocupadas por la guerra que se libra tan cerca.

“Por supuesto que no podemos abandonar a las guaguas”, dijo Yashenko, de 51 años. Su marido y sus dos hijos, los tres soldados del ejército de Ucrania, le han dicho que debe salir de Kiev.

“Quieren que me vaya, pero no puedo abandonar a mis compañeras, no puedo abandonar mi trabajo, no puedo abandonar a estos niños”, comentó. “Me quedaré aquí hasta que todo vuelva a estar en su sitio”.

Ucrania es uno de los pocos países que ofrecen servicios de maternidad subrogada o vientre de alquiler a extranjeros. Según algunos cálculos, esta industria ucraniana es la más grande del mundo en su tipo; los abogados involucrados en este negocio dicen que actualmente hay unas 500 mujeres en Ucrania con embarazos subrogados para clientes extranjeros.