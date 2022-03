Los memes que dejó el golpe de Will Smith a Chris Rock

La edición 2022 de los Óscar tuvo uno de los momentos más inusuales de la historia de la premiación, debido a que Will Smith golpeó en la cara al presentador y humorista Chris Rock.

Todo sucedió cuando el comediante se burló de la alopecia de Jada Pinkett-Smith comparándola con el personaje de cabeza rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”.

Smith y su esposa en primera instancia disfrutaron del chiste, sin embargo, Rock decidió hacer un comentario más, lo que desató la ira del ganador del Oscar a Mejor Actor.

Después de esto, se pudo ver incómodos a la pareja, especialmente a Jada.

Acto seguido, Will Smith se paró y caminó raudo al escenario, donde golpeó en la cara a Rock.

Cabe resaltar que Pinkett Smith ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello.

El conflicto se llevó gran parte de la atención de la entrega, especialmente en redes sociales, donde fue tendencia en gran parte de las plataforma.

A continuación, los memes que dejó el golpe del escogido como Mejor Actor.

All of us watching what just went down between Will, Chris and Jada: #Oscars pic.twitter.com/g34XV10SV7

— Saeed Jones (@theferocity) March 28, 2022