Doctor Camus de Información Privilegiada lanza canal en YouTube sobre economía y contingencia

Según Cristián Camus, miembro de Información Privilegiada de Radio Duna, “la iniciativa del canal nació porque hay montón de temas que no da el tiempo para desarrollarlos en la radio”.

Para el “doctor”, la idea es juntar una masa crítica relevante y armar una plataforma de opinión.

“Muchas veces no estoy de acuerdo con mis contertulios y me gusta discutir de cierto temas y no me da el tiempo. Hay aspectos que se pueden tratar de manera más extensa en YouTube“, declaró.

“Si esta iniciativa se puede transformar en negocio, yo feliz”, complementó.

La propuesta general del canal es ser un espacio informativo, en profundidad, pero simple, con un video diario después de almuerzo.

El experto en economía espera que su opinión sea escuchada y se arme un espacio de discusión, “cosa que en la radio es mucho más difícil”, afirmó.

Para Camus, “esto no reemplaza a la radio, esa es mi ancla, va a seguir, porque llevamos casi 15 años. Es un iniciativa mía y voy a estar invitando gente, ojalá una mujer que me acompañe y me guíe”, reveló en torno a lo que se viene en el canal.

Hasta el momento, lleva 18 videos publicados, donde toca temas como la influencia en la economía de Guerra en Ucrania, el último Informe de Política Monetaria del Banco Central y las decisiones de la Convención Constituyente.

Incluso, el “doctor” en un video hace referencia al altercado de Will Smith y Chris Rock, un tema que a diferencia de la radio, Youtube le permite hablar más relajadamente.

Camus espera que esto prenda y se posicione como “un referente del tema económico, empresarial y emprendimientos”.

En sus palabras, lo que busca es que la gente empiece a entender la economía y se entretenga.