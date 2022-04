Nicolás Zepeda es declarado culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki

Después de dos semanas de juicio para esclarecer la desaparición de Narumi Kurosaki en 2016, hoy la justicia francesa declaró culpable al chileno de 31 años Nicolás Zepeda.

9 jueces, 3 magistrados y 6 civiles dieron su veredicto acogiendo premeditación por parte de Zepeda para cometer el crimen y se dictaminaron 28 años de cárcel, pena que puede ser apelada por la defensa dentro de los próximos 10 días.

En la última audiencia, Zepeda declaró:

“Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi. Gracias”