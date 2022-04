Críticas a Lagos, elogios a la FF.AA. venezolanas y rechazo a la violaciones a los DD.HH. en Chile: La intervención de Jadue en Venezuela

Durante la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”, en medio de la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue tuvo un intercambio de palabras con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un evento en el Palacio de Miraflores en el cual estaba presente Jadue, alabó una “ponencia” realizada por la autoridad comunal durante el lunes en el marco del mismo encuentro.

“Estuve viendo ayer una ponencia en el encuentro contra el fascismo que me llamó mucho la atención, de alguien que ha sido testigo y protagonista en la construcción de una nueva manera de comunicación y de hacer política”, señaló Maduro en referencia al alcalde Jadue.

Asimismo, agregó que “me pareció tan interesante alguien que explicaba como el Partido Comunista de Chile en un lugar de la capital donde fue gobernado por la ultraderecha durante 12 años, comenzaron sacando un 2% de los votos y comenzaron a recorrer las comunidades, la gente y luego sacaron 6, 8, 10, 14% y en la última elección sacaron casi 70% de los votos, y yo decía, ese es el camino, el camino de tener fe en la construcción con la gente, el camino de la comunicación directa, el camino de la construcción de valores”.

Por su parte, Jadue aseguró que “para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado y lo digo con mucha alegría y a la vez con mucha vergüenza y pena porque soy chileno, la vergüenza y pena, lo dije ayer, viene de recordar que el gobierno de Chile en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente”.

“Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear, y mi presencia es para recordarles a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia, de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas”, agregó la autoridad comunal en Caracas.

Asimismo, el alcalde destacó que “quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país a través suyo porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno”, sostuvo el alcalde de Recoleta, agregando que “eso es muy distinto a lo que uno ve aquí, cuando mira a unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero, y creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esas Fuerzas Armadas, esta historia sería muy distinta”.

Jadue criticó las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el gobierno de Sebastián Piñera y valoró la forma en que -desde su punto de vista- ha manejado tales situaciones el gobierno de Venezuela.

“Hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir (…) y quiero decir que estoy muy bien impresionado porque en mi país nunca hemos visto que un violador de DD.HH. sea perseguido por la justicia; nunca en mi país han encarcelado a quienes les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años, entonces saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes (…) hay cientos agentes del Estado condenados por violaciones a los DD.HH. nos parece sorprendente, porque allá en Chile donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno”, sostuvo la autoridad comunal.

En este sentido, destacó que “parece que aquí las cosas funcionan distinto a cómo cuentan los medios, y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distintas”.