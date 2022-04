Nicolás Zepeda apelará a fallo que lo condenó a 28 años de prisión por el asesinato de Narumi Kurosaki

Un nuevo juicio se realizará en el caso de Narumi Kurosaki después de que Nicolás Zepeda y su defensa decidieran apelar al juicio que lo condenó a 28 años de prisión por el asesinato de la japonesa ocurrido en 2016, además de pagar un total de cerca de 175 millones de pesos a sus familiares por daño moral.

La abogada de Zepeda Jacqueline Laffont, apeló al fallo y un nuevo juicio se realizará en 2023 o 2024 en fecha y lugar por especificar.

Recordemos que durante todo el juicio Zepeda se declaró inocente, incluso ayer cuando le fue dada la sentencia, cuando comentó:

“Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi. Gracias”