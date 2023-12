Tendrá que cumplir 28 años de cárcel: Declaran culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki

Este jueves, Nicolás Zepeda, imputado por la desaparición y muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, fue declarado culpable de su asesinato por el jurado del Tribunal de lo Penal de Vesoul, Francia.

Tras tres semanas de intensos debates marcados por lágrimas, gritos y enfrentamientos verbales, el tribunal galo entregó su veredicto: el chileno fue condenado a 28 años de prisión.

En el juicio, Zepeda reiteró su inocencia y aseguró que no es un asesino.

“No soy un asesino, no maté a Narumi (…), no sé de qué otra manera decirlo. Yo no la maté“, expresó antes de romper en llanto en el banquillo de los acusados.